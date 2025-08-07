Кыргызстанец Адилет Нурматов проведет бой в Сеуле

Кыргызстанский боец смешанных единоборств Адилет Нурматов, известный под псевдонимом "Кокжал", проведет очередной бой на международной арене. Он выступит на престижном турнире Black Combat, который состоится 23 августа 2025 года в столице Южной Кореи - Сеуле.

Соперником Нурматова станет южнокорейский боец Джае Вунг Ким, имеющий рекорд 15 побед и 8 поражений. Сам Адилет входит в число самых перспективных бойцов Кыргызстана с профессиональным рекордом 13 побед и 2 поражения в ММА.

Бой пройдёт в весовой категории до 66 килограммов. Для Нурматова это важный шаг в карьере, ведь участие в турнире такого уровня открывает новые перспективы в азиатском бойцовском сообществе.

Ожидается, что турнир привлечёт внимание фанатов со всего региона и станет значимым событием для кыргызстанского спорта.