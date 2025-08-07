Погода
Кыргызстанец Адилет Нурматов проведет бой в Сеуле

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец смешанных единоборств Адилет Нурматов, известный под псевдонимом "Кокжал", проведет очередной бой на международной арене. Он выступит на престижном турнире Black Combat, который состоится 23 августа 2025 года в столице Южной Кореи - Сеуле.

Соперником Нурматова станет южнокорейский боец Джае Вунг Ким, имеющий рекорд 15 побед и 8 поражений. Сам Адилет входит в число самых перспективных бойцов Кыргызстана с профессиональным рекордом 13 побед и 2 поражения в ММА.

Бой пройдёт в весовой категории до 66 килограммов. Для Нурматова это важный шаг в карьере, ведь участие в турнире такого уровня открывает новые перспективы в азиатском бойцовском сообществе.

Ожидается, что турнир привлечёт внимание фанатов со всего региона и станет значимым событием для кыргызстанского спорта.


Теги:
Южная Корея, смешанные бои, Кыргызстан
