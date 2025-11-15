В Кочкорском районе открыт цех по производству железобетонных изделий

Министр энергетики Таалайбек Ибраев открыл новый цех по производству железобетонных изделий в селе Чолпон Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предприятие будет выпускать до 5500 железобетонных опор в год и 24 опоры в сутки, что позволит обеспечить обновление энергетической инфраструктуры района и снабжать строительные объекты региона качественными материалами. В цехе создано 8 рабочих мест.

Объект построен на площади 844,5 м². Его стоимость составила 42 млн 793 тыс. сомов, финансирование обеспечено ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Строительно-монтажные работы выполнены ОсОО "Ширин Бизнес Групп".

Министр отметил значимость развития местного производства и подчеркнул, что открытие подобных объектов снижает зависимость от внешних поставщиков.

По его словам, в рамках реформ энергетической отрасли за последние годы были построены новые объекты и подстанции, закуплена техника, установлены "умные" счётчики и новые трансформаторы. "Такие цеха нам очень нужны. Теперь при замене старых опор мы будем использовать собственное производство. При избытке сможем продавать, что принесёт дополнительные средства РЭС", - сказал Ибраев, подчеркнув, что главная задача энергетиков - обеспечивать население теплом и светом.

В ходе мероприятия министру были вручены звания "Почётный гражданин Кочкорского района" и "Почётный гражданин села Кара-Суу".

В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" И. Сыдыгалиев, первый заместитель главы администрации Кочкорского района Эркин Чекирбаев, глава села Кара-Суу Алайбек Карбозов и специалисты энергетической отрасли.