Дооронбек Кылычбек уулу проведёт бой на турнире Naiza FC 76 в Алматы

177  0
- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец смешанных единоборств Дооронбек Кылычбек уулу примет участие в международном турнире Naiza FC 76, который пройдёт 23 августа 2025 года в Алматы, Казахстан. Об этом сообщает портал mma_kyrgyz.

Соперником кыргызстанца станет Карен Газарян из Армении, который имеет профессиональный рекорд 4 победы без поражений. В свою очередь, Кылычбек уулу, чемпион мира по версии GAMMA, выходит на бой с рекордом 4-1.

Поединок состоится в наилегчайшем весе - до 53 килограммов. Этот бой обещает стать одним из самых интригующих событий турнира, ведь оба спортсмена обладают высоким уровнем подготовки и амбициями.

Желаем Дооронбеку удачи и победы в этом важном поединке!


Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
