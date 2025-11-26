Задержаны судьи, допустившие освобождение убийцы Айсулуу Мукашевой

Следствие по делу об убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой привело к задержанию судей, прокурора и адвоката, которые, по версии следствия, участвовали в коррупционной схеме, позволившей освободить опасного преступника К.А. и тем самым предотвратить его наказание. Всем им уже предъявлены обвинения по коррупционным статьям, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, задержанный ранее К.А., 1984 года рождения, подозреваемый в убийстве Айсулуу и ряде других жестоких преступлений, дал признательные показания. Он рассказал о подробностях схемы, благодаря которой в 2016 году вышел на свободу, несмотря на доказанное покушение на убийство 21-летней девушки и приговор суда 12 лет лишения свободы.

Как установило следствие, в 2016 году Бишкекский городской суд в составе судей С.Б., Ж.М. и К.А., при участии прокурора Д.М. и адвоката С.Ж., нарушив нормы УПК КР, незаконно смягчил наказание К.А. В результате осуждённый покинул колонию спустя три года и, оказавшись на свободе, продолжил совершать преступления против девушек.

После задержания осенью 2025 года К.А. и его родственники подробно сообщили о коррупционных действиях, благодаря которым ему удалось избежать ответственности почти десять лет назад. На основании этих материалов адвокат С.Ж. был задержан, а Совет судей дал согласие на привлечение судей к уголовной ответственности.

В настоящее время судьям С.Б., Ж.М. и К.А. предъявлены обвинения по статьям 336 "Коррупция" и 352 "Вынесение неправосудного приговора" УК КР. Прокурор Д.М. также обвиняется по статье 336 УК КР. Первомайский районный суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, именно действия коррумпированных представителей судебной системы стали одной из причин трагедии гибели Айсулуу Мукашевой и других девушек, чьи жизни могли быть спасены. Расследование продолжается.