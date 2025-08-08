Рафаэль Физиев назвал возможных соперников для следующего боя в UFC

В прошлом боец из Кыргызстана, а ныне азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, занимающий 10-е место в рейтинге лёгкой весовой категории, заявил, с кем хотел бы провести следующий поединок. Об этом сообщает портал BJ Penn.

По словам Физиева, он не уверен, что Дэн Хукер примет бой, но также выразил готовность встретиться с Бенеилом Дариушем, который недавно вернулся на победную тропу:

"Не думаю, что Дэн Хукер сейчас согласится на бой со мной. Теперь Бенеил Дариуш вернулся в тропу побед, поэтому для меня есть смысл провести поединок с ним".

Физиев также отметил, что за всю карьеру лишь Рафаэль дос Аньос и Джастин Гэтжи действительно приняли его вызов и вышли на бой:

"Я точно помню, что из всех вызовов, которые когда-либо кому-либо кидал, лишь два человека приняли бой со мной и подрались - это Рафаэль дос Аньос и Джастин Гэтжи. Но другие ребята вели себя так, что соглашались, а потом говорили, что матчмейкеры им дали другого соперника".

При этом Физиев подчёркивает, что открыт к вариантам:

"Я бросил вызов Хукеру и готов с ним подраться, если Дэн сможет. Или с Дариушем. Буду рад с ним подраться. Но не могу сейчас назвать соперника, с которым у меня есть желание подраться".

Физиев не выступал с сентября 2023 года из-за травмы, и его возвращение в октагон ожидается в ближайшее время.