Велогонщики посвятят забег онкобольным детям Кыргызстана

Участник престижной горной велогонки Silk Road Mountain Race из Германии Патрик Майерле вновь посвятит свой забег поддержке онкобольных детей в Кыргызстане. Об этом сообщает представитель благотворительной организации "Умай" Айзада Пертнер.

На этот раз вместе с Патриком в акции примет участие и велогонщик из США - Питер Бре, представляющий город Уэст-Честер. С 15 по 30 августа они будут участвовать в сложнейшей многодневной гонке по горам Кыргызстана - от Оша до Каракола.

Проект реализуется в сотрудничестве с благотворительными фондами "Умай" (Германия) и "Помогать легко" (Кыргызстан). Его цель - сбор средств на закупку жизненно важных медикаментов для детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Средства будут направлены на покупку и распределение лекарств сразу после завершения гонки.

"Это уже вторая акция Патрика в рамках велогонки Silk Road Mountain Race. В прошлом году ему удалось собрать около 1 миллиона сомов, которые полностью были переданы фонду "Помогать легко" для оплаты лекарств", - отметили в "Умай".

Перед стартом гонки в Оше Патрик Майерле и Питер Бре встретятся с детьми и их родителями. Эта встреча станет важным моральным жестом поддержки, а сам забег - символом надежды и солидарности.