Погода
$ 87.17 - 87.63
€ 100.00 - 101.00

Пункт пропуска "Торугарт" готовят к масштабной модернизации

188  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с планами модернизации пункта пропуска "Торугарт" на кыргызско-китайской границе. Рабочий визит состоялся в рамках поездки в Нарынскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Глава Государственной таможенной службы Алмаз Салиев сообщил о проводимых мерах по расширению пропускной способности и повышению эффективности пограничного контроля. По его словам, модернизация включает улучшение инфраструктуры, создание комфортных условий для сотрудников контролирующих органов и внедрение современных технологий досмотра.

Касымалиеву был представлен проект реконструкции, который предусматривает:

расширение территории пункта пропуска;

установку современных неинтрузивных сканеров;

создание удобных стояночных зон;

улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Реализация проекта направлена на ускорение таможенных процедур, повышение безопасности и обеспечение бесперебойного движения товаров в условиях растущего товарооборота между Кыргызстаном и Китаем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449066
Теги:
Адылбек Касымалиев, ГТС, Нарынская область, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  