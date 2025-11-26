Пункт пропуска "Торугарт" готовят к масштабной модернизации

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с планами модернизации пункта пропуска "Торугарт" на кыргызско-китайской границе. Рабочий визит состоялся в рамках поездки в Нарынскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Глава Государственной таможенной службы Алмаз Салиев сообщил о проводимых мерах по расширению пропускной способности и повышению эффективности пограничного контроля. По его словам, модернизация включает улучшение инфраструктуры, создание комфортных условий для сотрудников контролирующих органов и внедрение современных технологий досмотра.

Касымалиеву был представлен проект реконструкции, который предусматривает:

расширение территории пункта пропуска;

установку современных неинтрузивных сканеров;

создание удобных стояночных зон;

улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Реализация проекта направлена на ускорение таможенных процедур, повышение безопасности и обеспечение бесперебойного движения товаров в условиях растущего товарооборота между Кыргызстаном и Китаем.