Юниоры Кыргызстана выступят на чемпионате мира по борьбе в Болгарии

С 17 по 24 августа 2025 года в болгарском городе Самоков пройдет чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U-20). В соревнованиях примут участие и представители Кыргызстана, сообщает sport.gov.kg.

Вольная борьба: Баяман Керимбеков (57 кг), Аскат Токтоматов (61 кг), Омурбек Асан уулу (65 кг), Залкарбек Табалдиев (70 кг), Адилет Акылбеков (74 кг), Максат Табылдиев (79 кг), Элнур Акыбаев (86 кг). Старший тренер - Алмазбек Аскаров.

Женская борьба: Дильназ Абдыкадырова (50 кг), Асема Анаркулова (65 кг), Гулнура Таштанбекова (68 кг), Кайыркул Шаршенбаева (72 кг), Айжаркын Жанышбекова (76 кг). Старший тренер - Билимбек Капарбек уулу.

Греко-римская борьба: Кубаныч Аринов (60 кг), Эмирлан Дуйшоналиев (63 кг), Жанторо Мирзалиев (67 кг), Кутман Темирбеков (72 кг), Адилет Кенжебеков (87 кг), Салахидан Акназаров (97 кг), Таласбек Бообеков (130 кг). Старший тренер - Рыскулбек Эгеев.

Кыргызстанские юниоры намерены показать сильные результаты и достойно представить страну на мировом уровне.


