Руководству Баткенского района поручили привлечь больше инвестиций

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Төробаев провёл совещание в Баткенском районе по вопросам достижения целевых показателей Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в том числе по обеспечению среднего ежегодного реального роста ВВП на уровне не менее 8 %.

"Экономический потенциал Баткенского района основан на сельском хозяйстве, производстве и туристической отрасли. В рамках Национальной программы основной акцент будет сделан на реализацию потенциала Баткенского района. Прогресс будет оцениваться по следующим ключевым показателям: состояние инфраструктуры, уровень жизни населения и темпы экономического роста", - отметил в своей речи Бакыт Төробаев.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, по итогам совещания Баткенской районной государственной администрации были даны поручения о разработке плана мероприятий по развитию района до 2030 года с учётом приоритетных направлений, обозначенных в национальной программе, а также инвестиционные проекты в соответствии с векторами развития (сельское хозяйство, туризм, индустриализация, зелёная энергетика и региональный хаб) и активизировать работу по привлечению государственных и частных инвестиций в экономику района и другие задачи.