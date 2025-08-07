В Бишкеке раздают дрова нуждающимся (график по районам)

В рамках плановых работ по озеленению города Бишкек сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" проводят обрезку и удаление аварийных, сухих деревьев на территории столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева спиленные деревья в виде дров раздают нуждающимся горожанам.

График раздачи дров по районам:

Свердловский район: 5-6 августа 2025 года (вторник, среда);

Ленинский район: 7-8 августа 2025 года (четверг, пятница);

Первомайский район: 9-11 августа 2025 года (суббота, понедельник);

Октябрьский район: 12-13 августа 2025 года (вторник, среда).