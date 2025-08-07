Погода
Бекназ Алмазбеков с победы стартовал в чемпионате Украины

Полузащитник национальной сборной Кыргызстана по футболу Бекназ Алмазбеков уверенно стартовал с "Рухом" во втором подряд сезоне Украинской Премьер-Лиги. В матче 1-го тура львовский клуб обыграл дома "Полтаву" со счётом 2:1.

Алмазбеков вышел в стартовом составе и активно действовал в центре поля. Он был заменён на 75-й минуте, когда счёт был равным - 1:1. Финальную победу "Руху" принёс гол, забитый уже после его ухода с поля.

По итогам первого тура "Рух" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Напомним, что клуб завершил прошлый сезон на 8-й позиции и ставит перед собой более амбициозные цели в этом году.

Следующий матч "Рух" проведёт 8 августа в Киеве против одного из фаворитов турнира - местного "Динамо". Этот поединок станет важным испытанием для команды и для самого Алмазбекова, который продолжает набирать форму и укреплять свою роль в составе.

Статистика Алмазбекова в матче:

Минут на поле: 75

Точный пас: 84%

Отборы: 3

Удары: 1

Фанаты сборной Кыргызстана с интересом следят за выступлением Бекназа в Европе и надеются, что он продолжит демонстрировать высокий уровень и будет вызываться в национальную команду.


