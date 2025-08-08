Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Международный заплыв X-WATERS впервые пройдет на Иссык-Куле

105  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На живописном побережье озера Иссык-Куль состоится международный заплыв на открытой воде X-WATERS - первое мероприятие такого масштаба в истории Кыргызстана. Организатором выступает фитнес-клуб премиум-класса World Class Kyrgyzstan при поддержке всемирно известной серии соревнований X-WATERS, которые объединяют профессиональных пловцов и любителей со всего мира.

Заплывы X-WATERS ежегодно проходят в самых живописных уголках планеты - от российского Байкала до словенского озера Блед, от черногорского залива Котор до курортных берегов Таиланда и Анталии. В 2025 году к этим знаковым местам присоединился и легендарный Иссык-Куль - одно из красивейших и самых крупных горных озер мира.

Программа заплыва включает дистанции для участников разных возрастов и уровней подготовки:

  1. X-KIDS 200 метров - для детей
  2. X-JUNIORS 500 метров - для юниоров
  3. 500 метров - короткая дистанция для начинающих и любителей
  4. 1 миля (около 1,6 км) - средняя дистанция для опытных пловцов
  5. 5 километров - профессиональная и самая сложная дистанция

На сегодняшний день в соревнованиях зарегистрировались участники из более чем 9 стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, Канаду, Румынию, Объединённые Арабские Эмираты, США, Кыргызстан и Россию. Ожидается, что мероприятие привлечёт большое количество спортсменов и любителей плавания из разных уголков мира.

Событие проводится при поддержке ключевых государственных структур Кыргызстана:

  1. Министерства чрезвычайных ситуаций КР
  2. Министерства внутренних дел КР
  3. Министерства здравоохранения КР
  4. Государственного агентства по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР

Организаторы напоминают, что регистрация на участие в X-WATERS Иссык-Куль продлится до 28 августа 2025 года. Подробную информацию и условия участия можно узнать на официальных страницах мероприятия и фитнес-клуба World Class Kyrgyzstan.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449079
Теги:
плавание, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  