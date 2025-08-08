Международный заплыв X-WATERS впервые пройдет на Иссык-Куле

На живописном побережье озера Иссык-Куль состоится международный заплыв на открытой воде X-WATERS - первое мероприятие такого масштаба в истории Кыргызстана. Организатором выступает фитнес-клуб премиум-класса World Class Kyrgyzstan при поддержке всемирно известной серии соревнований X-WATERS, которые объединяют профессиональных пловцов и любителей со всего мира.

Заплывы X-WATERS ежегодно проходят в самых живописных уголках планеты - от российского Байкала до словенского озера Блед, от черногорского залива Котор до курортных берегов Таиланда и Анталии. В 2025 году к этим знаковым местам присоединился и легендарный Иссык-Куль - одно из красивейших и самых крупных горных озер мира.

Программа заплыва включает дистанции для участников разных возрастов и уровней подготовки:

X-KIDS 200 метров - для детей X-JUNIORS 500 метров - для юниоров 500 метров - короткая дистанция для начинающих и любителей 1 миля (около 1,6 км) - средняя дистанция для опытных пловцов 5 километров - профессиональная и самая сложная дистанция

На сегодняшний день в соревнованиях зарегистрировались участники из более чем 9 стран, включая Беларусь, Казахстан, Китай, Канаду, Румынию, Объединённые Арабские Эмираты, США, Кыргызстан и Россию. Ожидается, что мероприятие привлечёт большое количество спортсменов и любителей плавания из разных уголков мира.

Событие проводится при поддержке ключевых государственных структур Кыргызстана:

Министерства чрезвычайных ситуаций КР Министерства внутренних дел КР Министерства здравоохранения КР Государственного агентства по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта при Кабинете Министров КР

Организаторы напоминают, что регистрация на участие в X-WATERS Иссык-Куль продлится до 28 августа 2025 года. Подробную информацию и условия участия можно узнать на официальных страницах мероприятия и фитнес-клуба World Class Kyrgyzstan.