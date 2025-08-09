Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.30 - 102.30

Мюллер подписал контракт с "Ванкувер Уайткэпс"

185  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легенда мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер официально стал игроком клуба MLS - "Ванкувер Уайткэпс". После 17 лет в составе немецкого гранда, где он выиграл 33 трофея, включая 13 титулов чемпиона Германии и два Кубка чемпионов, 35-летний форвард отправляется в Северную Америку.

Мюллер подписал контракт до конца сезона MLS-2025 с опцией на 2026 год. "Ванкувер" приобрёл права на игрока у "ФК Синсиннати" за сумму до 400 тысяч долларов в виде General Allocation Money. В команде Мюллера ждут с нетерпением - "Уайткэпс" занимают второе место в Западной конференции MLS и борются за титул.

"Я приехал, чтобы побеждать, - заявил Мюллер. - Жду с нетерпением матчей на BC Place и поддержки болельщиков".

Генеральный директор "Ванкувер Уайткэпс" Аксель Шустер отметил, что Мюллер - игрок мирового класса, чьё мастерство и опыт помогут команде достичь успеха.

Это крупнейший трансфер в истории клуба и важный шаг для MLS на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449080
Теги:
Германия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  