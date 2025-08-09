Мюллер подписал контракт с "Ванкувер Уайткэпс"

Легенда мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер официально стал игроком клуба MLS - "Ванкувер Уайткэпс". После 17 лет в составе немецкого гранда, где он выиграл 33 трофея, включая 13 титулов чемпиона Германии и два Кубка чемпионов, 35-летний форвард отправляется в Северную Америку.

Мюллер подписал контракт до конца сезона MLS-2025 с опцией на 2026 год. "Ванкувер" приобрёл права на игрока у "ФК Синсиннати" за сумму до 400 тысяч долларов в виде General Allocation Money. В команде Мюллера ждут с нетерпением - "Уайткэпс" занимают второе место в Западной конференции MLS и борются за титул.

"Я приехал, чтобы побеждать, - заявил Мюллер. - Жду с нетерпением матчей на BC Place и поддержки болельщиков".

Генеральный директор "Ванкувер Уайткэпс" Аксель Шустер отметил, что Мюллер - игрок мирового класса, чьё мастерство и опыт помогут команде достичь успеха.

Это крупнейший трансфер в истории клуба и важный шаг для MLS на международной арене.