КПЛ-2025: "Абдыш-Ата" выиграла у "Узгена" в стартовом матче 16-го тура

На стадионе "Нитро Арена" в Канте состоялся матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу в Премьер-лиге, в котором "Абдыш-Ата" принимала команду "Узген". Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 86-й минуте Биймырзой Женишбековым, который эффектно пробил в угол ворот. Этот мяч стал решающим и принес победу кантовчанам.

Матч был непростым для "Абдыш-Аты", особенно после того, как на 5-й минуте был удалён колумбийский легионер "Узгена" Сезар Бенавидес, из-за чего гости остались вдесятером.

Следующий матч 16-го тура состоится 8 августа в Кочкор-Ате, где сыграют "Нефтчи" и "Илбирс". Матч "Дордоя" и "Мурас Юнайтед", запланированный на 10 августа, перенесён из-за участия "Дордоя" в Лиге Вызова АФК.

После 15 туров в чемпионате лидирует "Мурас Юнайтед" с 35 очками, "Барс" на втором месте (33 очка), а "Алай", "Дордой" и "Абдыш-Ата" идут с 32 очками. У "Абдыш-Аты" сыграно уже 16 матчей.

Состав "Абдыш-Аты": Амиров, Браузман, Турсунов, Имамович, Мурадов, Баррето, Козлов, Саннех, Атабаев, Белый, Рикельме Силва.

Состав "Узгена": Оронбаев, Сулайманов, Бенавидес, Ырысбеков, Кочконбаев, Сарыкбаев, Таалайбеков, Искандарбеков, Абдуллаев, Нагиев, Алиев.

Лучший игрок матча - Биймырза Женишбеков ("Абдыш-Ата").

Главный арбитр - Нурзатбек Абдыкадыров.