Задержан генеральный директор золоторудного месторождения "Долпран"

Задержан генеральный директор ОсОО "Кемин Ресурс Групп" гражданин Китая Т.Д. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, предприятие допустило многочисленные нарушения при проведении геологоразведочных работ на золоторудном месторождении "Долпран" в Кеминском районе Чуйской области, что привело к причинению экологического ущерба в особо крупном размере.

Комиссионная проверка, проведённая сотрудниками Министерства природных ресурсов и Лесной службы МЧС, выявила разрушение почвенного покрова на площади 14 398,6 кв. метров, несоответствие работ техническому проекту, порчу земель, нарушение условий лицензионного соглашения и предоставление недостоверных данных в комиссию по запасам. Решением суда задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Следствие отмечает, что деятельность компании противоречила требованиям Закона "О недрах", Закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и Правилам безопасности при добыче полезных ископаемых открытым способом.

Расследование продолжается.


задержание, золото, Кеминский район, Китай, Чуйская область
