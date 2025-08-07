С 1 сентября Россия вводит дополнительные госпошлины за миграционные услуги

В Налоговый кодекс Российской Федерации с 1 сентября 2025 года вводятся новые государственные пошлины за получение иностранными гражданами, в том числе гражданами Кыргызской Республики миграционных услуг.

Государственные пошлины устанавливаются в следующих размерах:

- за постановку иностранного гражданина в Российской Федерации на учет по месту пребывания (при подаче уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания) – в размере 500 рублей. При этом, данная государственная пошлина не будет распространяться на иностранных граждан – участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан в период пребывания в Московском регионе посредством доступа к геолокации мобильного устройства;

- за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации (при проставлении печати на миграционной карте) - в размере 1000 рублей.

В этой связи, Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики, пребывающим в Российской Федерации, ознакомиться с указанными тарифами государственных пошлин и учесть их при посещении миграционных органов Российской Федерации.