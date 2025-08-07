Погода
$ 87.25 - 87.64
€ 100.47 - 101.47

Окул бала Матраимова Мунарбек Сайпидинов доставлен в Кыргызстан

290  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД Кыргызской Республики установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельных участков, принадлежащих государству, в Кара-Сууйском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что гражданин М.С. с 2014 года по настоящее время совместно с отдельными должностными лицами Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области, сотрудниками Государственного агентства по земельным ресурсам при кабинете министров КР, а также частными лицами, личности которых устанавливаются, реализует преступные планы с целью получения материальной выгоды. Согласно имеющейся информации, указанные лица незаконно изъяли из государственного учета социально значимые земельные участки и объекты, причинив государству крупный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса КР (Коррупция). Гражданину М.С. заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате которых будут установлены все причастные лица, и их действиям будет дана правовая оценка.

Обвиняемый М.С., задержан на территории Российской Федерации. Сегодня, 7 августа он доставлен в Кыргызскую Республику.

Отметим, обвиняемый ранее судим и подозревается в ряде аналогичных преступлений


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449087
Теги:
задержание, Кара-Суйский район, Россия, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  