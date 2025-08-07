Окул бала Матраимова Мунарбек Сайпидинов доставлен в Кыргызстан

МВД Кыргызской Республики установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельных участков, принадлежащих государству, в Кара-Сууйском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования установлено, что гражданин М.С. с 2014 года по настоящее время совместно с отдельными должностными лицами Савайского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области, сотрудниками Государственного агентства по земельным ресурсам при кабинете министров КР, а также частными лицами, личности которых устанавливаются, реализует преступные планы с целью получения материальной выгоды. Согласно имеющейся информации, указанные лица незаконно изъяли из государственного учета социально значимые земельные участки и объекты, причинив государству крупный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса КР (Коррупция). Гражданину М.С. заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в результате которых будут установлены все причастные лица, и их действиям будет дана правовая оценка.

Обвиняемый М.С., задержан на территории Российской Федерации. Сегодня, 7 августа он доставлен в Кыргызскую Республику.

Отметим, обвиняемый ранее судим и подозревается в ряде аналогичных преступлений