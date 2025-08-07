Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий – от 90 сомов

В аэропортах всегда одна и та же картина. Кто-то суетится в поисках Wi-Fi, кто-то стоит в очереди у киоска за местной симкой, а вот Нурбек уже сообщил родным о благополучном прибытии и спокойно открывает карты, листает соцсети и заказывает такси. Почему так? Да просто он подключил интернет-роуминг от О!.

Это действительно удобный вариант, особенно если вы летите в популярные направления вроде Казахстана, России, Турции, Китая, Саудовской Аравии или ОАЭ. А ещё – если планируете позагорать во Вьетнаме и Таиланде, побродить по улицам Берлина, Барселоны или Парижа, или подняться в горы Грузии. Интернет от О! работает в этих странах стабильно, и можно не переживать, что потеряешься без связи или пропустишь важное сообщение.

Пакеты подбираются под любую поездку – от 100 МБ до 3000 МБ. Хотите на уикенд в Стамбул или неделю в Тбилиси – берите минимум. Улетаете в Европу на две недели – подключайте больше. Всё просто. Пакет действует 30 дней, а если интернет закончится, можно докупить ещё пакет – трафик суммируется.

О! предлагает одно из самых выгодных решений на рынке – удобно и прозрачно. Вы всегда знаете, сколько потратите, никаких неожиданностей. Главное – вы остаетесь со своим номером, а не тратите время на покупку новых SIM-карт.

И да, интернет в роуминге от О! работает ещё в десятках других стран. Полный список – на сайте o.kg.

Перед поездкой просто загляните в приложение "Мой О!" и активируйте нужный пакет. И тогда отдых начнётся с лёгкости – без суеты, без лишних расходов и всегда на связи.

Подробнее о новых возможностях в роуминге – "Безлимитный WhatsApp", "Безлимитный Telegram" и "Доверительный интернет-роуминг" – можно узнать на сайте o.kg.

Для удобства путешественников 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700: https://wa.me/996705700700

Стоимость указана с учётом всех налогов. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016