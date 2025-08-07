На Lalafo запретили публикацию документов

Государственное агентство по защите персональных данных в целях обеспечения прав и законных интересов граждан проводит комплекс мер, направленных на предотвращение распространения персональных данных граждан в интернет-пространстве и исключение возможных мошеннических действий с использованием личной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проведенной работы из каталога категории "Бюро находок" интернет-платформы Lalafo была удалена возможность размещать фотодокументов.

Государственное агентство по защите персональных данных напоминает:

• размещение в открытом доступе документов с персональными данными может повлечь утрату конфиденциальности, а также мошеннические действия в отношении владельцев этих данных;

• при обнаружении утерянного документа, содержащего персональные данные, необходимо обратиться в уполномоченные органы, ответственные за выдачу соответствующих документов (Центры обслуживания населения, структурные подразделения Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава или бюро находок государственных органов и др.) либо обратиться в ближайший отдел милиции для передачи документа законному владельцу.

Госагентство напоминает, что за нарушение установленного законодательством порядка сбора, хранения, обработки, защиты, передачи и распространения персональных данных предусмотрена административная ответственность, в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 19 мая 2025 года № 95 "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях".