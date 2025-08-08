О развитии экономики Узбекистана за I-е полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года в экономике Узбекистана сохраняется опережающая динамика роста. Об этом сообщает Центр экономических исследовании реформ при Администрации президента Республики Узбекистан.

Согласно данным Национального комитета по статистике, валовой внутренний продукт (ВВП) за январь–июнь 2025 года составил 807,9 трлн. сумов, увеличившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Позитивные тенденции сохраняются в странах – основных внешнеторговых партнёрах. В Казахстане ВВП по итогам января-июня составил 6,2%, в Кыргызстане – 11,7%, в Китае – 5,3%, в России – 1,4% по данным Росстата.

Инфляция. Индекс потребительских цен составил 104,2% к декабрю 2024 года, что говорит о замедлении темпов роста цен по сравнению с предыдущим периодом. Сегменты продовольственных и непродовольственных товаров демонстрируют умеренный рост цен, тогда как услуги продолжают оставаться основным драйвером инфляции, оказывая наибольшее влияние на общий уровень потребительских цен.

Инвестиции. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 5,5%, достигнув 273,4 трлн. сумов. Несмотря на замедление по сравнению с высоким ростом в начале предыдущего года, инвестиционная активность остаётся стабильной. Превалируют нецентрализованные источники, включая средства предприятий и населения, а также прямые иностранные инвестиции.

Производственные отрасли демонстрируют устойчивый рост. Объём продукции промышленности увеличился на 6,6% (488,5 трлн. сумов), сельского, лесного и рыбного хозяйства – на 4,0% (194,9 трлн. сумов), строительных работ – на 10,7% (137,6 трлн. сумов).

Сфера услуг также показывает активный рост: объём оказанных услуг увеличился на 13,3% до 458,2 трлн. сумов, а оборот розничной торговли вырос на 9,7%, составив 198,7 трлн. сумов. Высокие темпы роста услуг и торговли обусловлены ростом доходов населения, продолжающейся цифровизацией, растущим переходом на онлайн-оплату и цифровые сервисы, что делает сектор услуг всё более динамичным.

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый оборот достиг $37 млрд., увеличившись на 16,1%. Экспорт составил $16,9 млрд. (+29,1%), тогда как импорт вырос на 7,0%, до $20,1 млрд. Ускорение экспорта связано с увеличением поставок услуг, сырья и энергетических ресурсов.

В целом, в первом полугодии 2025 года экономика Узбекистана демонстрирует уверенное восстановление и структурную устойчивость. Активная инвестиционная и внешнеэкономическая политика, поддержка реального сектора и снижение инфляционного давления обеспечивают позитивную макроэкономическую динамику.