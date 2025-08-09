В Баткене создаются условия для упаковки и экспорта риса

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с деятельностью предприятия по переработке риса "Ак-Турпак Групп", расположенного в селе Миң-Чынар.

По информации пресс-службы Минсельхоза КР, предприятие занимает площадь 0,15 га. Объект построен при поддержке Всемирного банка, АРИС и за счёт льготного кредита в рамках проекта "Региональное экономическое развитие – 2". Завод очищает 1,2 тонны риса в час.

Материально-техническая база предприятия включает в себя один комбайн для уборки риса, два трактора, два автомобиля марки "Портер", две упаковочные машины и одну установку для очистки риса (рисоочиститель).

Отметим, что в аильных аймаках Ак-Турпак и Молдо Нияз ежегодно выращивается около 12,2 тысяч тонн риса на площади 3200 га. Теперь предприятие сможет упаковывать рис и экспортировать его за рубеж.