Бакыт Торобаев: Кыргызстану необходимо войти в 30 передовых государств

Для достижения целевых показателей Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, обеспечения среднего ежегодного реального роста ВВП не менее чем на 8%, а также улучшения социально-экономической и инфраструктурной ситуации, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание в Кадамжайском районе, cообщает пресс-служба ведомства.

"В достижении целевых показателей Национальной программы важную роль играет вклад местных государственных администраций. В том числе необходимо добиться устойчивого развития страны и войти в число 30 передовых государств.

Экономический потенциал Кадамжайского района наиболее ярко проявляется в таких сферах, как перерабатывающая промышленность, горнодобыча, аграрный сектор и туризм. Для достижения измеримых успехов в развитии инфраструктуры района, повышении благосостояния жителей и формировании устойчивой местной экономики необходимо приложить все усилия", - отметил Бакыт Торобаев.

По итогам совещания Кадамжайской районной государственной администрации были даны поручения разработать План мероприятий по развитию района до 2030 года с учетом приоритетных направлений, обозначенных в Национальной программе, разработать инвестиционные проекты в соответствии с основными векторами развития (сельское хозяйство, туризм, индустриализация, зеленая энергетика и региональные хабы), и активизировать работу по привлечению государственных и частных инвестиций в экономику района и др.