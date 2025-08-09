Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.30 - 102.30

Бакыт Торобаев: Кыргызстану необходимо войти в 30 передовых государств

135  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для достижения целевых показателей Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, обеспечения среднего ежегодного реального роста ВВП не менее чем на 8%, а также улучшения социально-экономической и инфраструктурной ситуации, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел совещание в Кадамжайском районе, cообщает пресс-служба ведомства.

"В достижении целевых показателей Национальной программы важную роль играет вклад местных государственных администраций. В том числе необходимо добиться устойчивого развития страны и войти в число 30 передовых государств.

Экономический потенциал Кадамжайского района наиболее ярко проявляется в таких сферах, как перерабатывающая промышленность, горнодобыча, аграрный сектор и туризм. Для достижения измеримых успехов в развитии инфраструктуры района, повышении благосостояния жителей и формировании устойчивой местной экономики необходимо приложить все усилия", - отметил Бакыт Торобаев.

По итогам совещания Кадамжайской районной государственной администрации были даны поручения разработать План мероприятий по развитию района до 2030 года с учетом приоритетных направлений, обозначенных в Национальной программе, разработать инвестиционные проекты в соответствии с основными векторами развития (сельское хозяйство, туризм, индустриализация, зеленая энергетика и региональные хабы), и активизировать работу по привлечению государственных и частных инвестиций в экономику района и др.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449093
Теги:
Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  