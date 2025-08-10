По проекту "ФСХ - 13" выдано более 6 тысяч к

Погода
- Светлана Лаптева
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР сообщила, что по состоянию на 7 августа 2025 года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства – 13" выдано 6 017 кредитов на общую сумму 3 770 775,0 тыс. сомов.

Растениеводство

– Всего: 893 кредита на 437 919,0 тыс. сомов

 • ОАО "Айыл Банк" – 450 кредитов на 216 493,0 тыс. сомов

 • ОАО "Элдик Банк" – 443 кредита на 221 426,0 тыс. сомов

Животноводство

– Всего: 4 982 кредита на 3 071 214,0 тыс. сомов

 • ОАО "Айыл Банк" – 2 107 кредитов на 1 305 597,0 тыс. сомов

 • ОАО "Элдик Банк" – 2 875 кредитов на 1 765 617,0 тыс. сомов

Водосберегающие технологии

– Всего: 24 кредита на 17 000,0 тыс. сомов

 • ОАО "Айыл Банк" – 17 кредитов на 12 300,0 тыс. сомов

 • ОАО "Элдик Банк" – 7 кредитов на 4 700,0 тыс. сомов

Лизинг

– Всего: 118 кредитов на 244 642,0 тыс. сомов

 • ОАО "Айыл Банк" – 94 кредита на 190 001,0 тыс. сомов

 • ОАО "Элдик Банк" – 24 кредита на 54 641,0 тыс. сомов

В общей сложности ОАО "Айыл Банк" выдал 2 668 кредитов на 1 724 391,0 тыс. сомов, а ОАО "Элдик Банк" – 3 349 кредитов на 2 046 384,0 тыс. сомов.


