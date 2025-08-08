Пакистан не выполнил три из пяти условий МВФ по $7-миллиардной программе

Пакистан не достиг трёх из пяти основных фискальных ориентиров, установленных Международным валютным фондом (МВФ), для второго пересмотра своей программы помощи на сумму $7 млрд, сообщает The Express Tribune. Несоответствие связано с тем, что провинции не обеспечили запланированные денежные профициты, а федеральное правительство не достигло целей по сбору налогов.

По информации издания, провинции не смогли сэкономить ожидаемые 1,2 триллиона рупий в прошлом финансовом году, завершившемся в июне, из-за значительного роста расходов. Общий денежный профицит провинций составил 921 миллиард рупий, что на 280 миллиардов меньше целевого показателя.

Федеральное налоговое управление (FBR) также не выполнило два ключевых требования: сбор общих доходов в размере 12,3 триллиона рупий и 50 миллиардов рупий в рамках программы Tajir Dost от розничных торговцев. В то же время, провинциальные налоговые сборы превысили план на 58 миллиардов рупий и составили 979 миллиардов.

Позитивным моментом стал первичный бюджетный профицит федерального правительства в размере 2,7 триллиона рупий, что превышает целевой показатель МВФ и является самым высоким показателем за последние 24 года. Общий фискальный дефицит снизился до 5,4% ВВП, что ниже изначальной цели в 5,9%.

Однако чистые доходы всё ещё не покрывают выплаты по процентам и оборонные расходы, которые в прошлом году достигли 8,9 триллиона и 2,2 триллиона рупий соответственно. Общие федеральные расходы составили 17,1 триллиона рупий, увеличившись на 15% в основном за счёт роста процентов по долгам и оборонных трат.

Министерство финансов отмечает, что сдерживанию текущих расходов способствовало сокращение субсидий до 49% от запланированного объёма. При этом капитальные вложения федерального бюджета выросли на 43% - до 1,05 триллиона рупий.

Несмотря на невыполнение ряда условий, правительство Пакистана ожидает, что следующий пересмотр программы в сентябре пройдёт без серьёзных препятствий и позволит получить очередной транш в размере $1 миллиарда.

Всего в рамках программы МВФ предусмотрено около 50 условий, которые отслеживаются ежеквартально и ежегодно, а их выполнение напрямую связано с предоставлением финансовой помощи.

Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/pakistan-falls-short-of-3-key-imf-targets-missing-revenue-benchmarks-for-7-billion-bailout-packages-2nd-review/articleshow/123142996.cms?from=mdr