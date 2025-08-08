В Кара-Суу выявлен подпольный цех выпускавший контрафактную продукцую

В ходе проводимых мероприятий по выявлению контрафактной продукции ГКНБ КР совместно с районной государственной администрацией Кара-Суйского района, на территории а/а Отуз-Адыр был выявлен подпольный цех занимавшийся незаконным изготовлением газированных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения соответствующих мероприятий, установлено, что подпольный цех занимался выпуском сладких напитков "Квас Деревенский", "Анар" и "Сок Деревенский".

В ходе проверки работниками санитарно-эпидемиологической службы, государственной экологически-технической инспекцией и налоговой службы были наложены штрафные санкции, а также взяты образцы для проведения экспертизы на предмет нарушения технологических процессов и использования запрещенных веществ в предметы питания.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.