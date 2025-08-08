Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

В Кара-Суу выявлен подпольный цех выпускавший контрафактную продукцую

272  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проводимых мероприятий по выявлению контрафактной продукции ГКНБ КР совместно с районной государственной администрацией Кара-Суйского района, на территории а/а Отуз-Адыр был выявлен подпольный цех занимавшийся незаконным изготовлением газированных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения соответствующих мероприятий, установлено, что подпольный цех занимался выпуском сладких напитков "Квас Деревенский", "Анар" и "Сок Деревенский".

В ходе проверки работниками санитарно-эпидемиологической службы, государственной экологически-технической инспекцией и налоговой службы были наложены штрафные санкции, а также взяты образцы для проведения экспертизы на предмет нарушения технологических процессов и использования запрещенных веществ в предметы питания.

В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449097
Теги:
ГКНБ, Кара-Суйский район, Ошская область, товары
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  