В селе Миң-Булак внедрено уличное освещение на солнечных панелях

В селе Миң-Булак Нарынской области установлены уличные фонари на солнечных панелях вдоль автомобильной трассы протяжённостью около 30 километров. Об этом сообщает ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Проект реализован айыл окмоту в рамках развития местной инфраструктуры и внедрения энергоэффективных решений.

Система автономного освещения основана на солнечных панелях с аккумуляторами, которые накапливают энергию в течение дня и обеспечивают стабильную работу фонарей в ночное время. Осветительные приборы оснащены LED-лампами и датчиками освещённости, что делает эксплуатацию полностью автоматизированной и экономичной.

"У этих солнечных панелей много преимуществ. Например, когда солнечного света достаточно, лампы автоматически выключаются, а с наступлением темноты включаются. Мы установили их в 2023 году, и до сегодняшнего дня ни одна лампа не нуждалась в ремонте. А экономия значительная: если раньше годовой платёж за уличное освещение составлял бы около 60 тысяч сомов, теперь освещение работает бесплатно, за счёт солнечной энергии", – отметил заместитель главы айыл окмоту Миң-Булака Советбек Чекиров.

Этот проект показывает, что даже в отдалённых населённых пунктах возможно внедрение современных технологий, направленных на энергоэффективность, снижение нагрузки на энергосистему и устойчивое развитие.

приветствует инициативы, способствующие рациональному использованию энергии и продвижению возобновляемых источников. Опыт Миң-Булака - это наглядный пример того, как благодаря местным инициативам и энергоэффективным решениям можно обеспечить комфорт и безопасность для жителей.


Нарынская область, уличное освещение
