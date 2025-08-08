Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 100.47 - 101.47

Снижение налогов в Кыргызстане: что ожидает бизнес и население

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью подробно рассказал о наиболее значимых изменениях в налоговом законодательстве, направленных на снижение налоговой нагрузки и поддержку предпринимательства.

По данным ведомства, он подробно остановился на следующих ключевых изменениях в налогообложении Кыргызской Республики: упразднении транспортного налога, введении запрета на проведение налоговых проверок, списании налоговой задолженности, изменениях в сфере торговли и ювелирной отрасли, внедрении института "Рейтинг налогоплательщика", а также предоставлении налоговых льгот для аграрного сектора.

Напомним, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства".

Законом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449103
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  