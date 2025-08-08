Снижение налогов в Кыргызстане: что ожидает бизнес и население

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков в видеоинтервью подробно рассказал о наиболее значимых изменениях в налоговом законодательстве, направленных на снижение налоговой нагрузки и поддержку предпринимательства.

По данным ведомства, он подробно остановился на следующих ключевых изменениях в налогообложении Кыргызской Республики: упразднении транспортного налога, введении запрета на проведение налоговых проверок, списании налоговой задолженности, изменениях в сфере торговли и ювелирной отрасли, внедрении института "Рейтинг налогоплательщика", а также предоставлении налоговых льгот для аграрного сектора.

Напомним, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населения и субъектов предпринимательства".

Законом предусмотрен ряд налоговых послаблений, направленных на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержку экономической стабильности и развитие страны.