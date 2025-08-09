Погода
Как Кыргызстан и Республика Алтай сохраняют снежного барса

Прошедшая в Республике Алтай международная экологическая конференция без преувеличения может называться мероприятием, сгладившим амбиции лидеров стран Центральной Азии перед угрозой новых вызовов. То, что уже никто не скрывает - грозящие климатические "перекосы" в виде тающих ледников и отсутствие питьевой воды, - отодвигает на второй план все остальное. Что делать, если солнце греет сильнее, а вокруг выжженная пустыня? Как предотвратить экологическую катастрофу? В этом плане очень полезна оказалась встреча в Манжероке, где главы правительств стран СНГ продемонстрировали стремление сообща найти выход, показав пример редкого единодушия и участия в разрешении накопившихся проблем.

Выступление и последующие инициативы председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева - и вовсе достойны внимания и вполне могут стать новым руководством к действию в вопросах наведения "зеленого порядка". Подробности - в материале "ВЭС 24".

"Горная повестка и постоянный мониторинг ледников"

Адылбек Касымалиев, перед тем как обозначить экологические проблемы Кыргызстана, дал понять, что Горный Алтай - то место, которое устанавливает новые правила во взаимоотношениях человека и окружающей среды.

"Именно в этом регионе формируется важный опыт сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному богатству, который ценен для всего мира", - заявил кыргызский премьер на пленарном заседании.

А дальше он отметил то, что позже повторили главы правительств других государств СНГ: опыт сочетания наработанных практик в Горном Алтае, когда удается грамотно решать экологические проблемы, наталкивает на то, что "только сообща мы сможем найти справедливые и эффективные решения, способствующие сохранению наших экосистем для будущих поколений". Говоря об этом, кыргызский премьер уверенно смотрел в зал, где его внимательно слушали правительственные делегации из России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, то есть посыл был обращен к коллегам по границам, у которых в плане экологии одинаковые заботы.

"Наблюдается сокращение ледников на 16%, что привело за последние семь десятилетий к увеличению числа стихийных бедствий, селей, оползней и наводнений, а также сбоев в водном и энергетическом балансе.

Согласно данным, дефицит воды в регионе Центральной Азии к 2050 году может достигнуть 20−30%. В связи с этим Кыргызстан делает приоритетом совместную работу по укреплению климатической устойчивости.

В стране организован системный мониторинг ледников Северного, Центрального, Внутреннего Тянь-Шаня, Иссык-Кульской котловины и Памиро-Алая с выделением ключевых объектов для постоянных наблюдений", - рассказал о принятых мерах Адылбек Касымалиев.

Наблюдения и присмотр за тем, что вызывает беспокойство, - это хорошо, но Кыргызстан - одна из немногих стран, кто активно заявляет о ситуации миру, привлекая внимание экспертов. В апреле 2025 года в Бишкеке прошла конференция "Глобальный горный диалог", участие в которой приняли представители 50 стран из Европы, Азии, Америки, Африки и 29 международных организаций.

"Мы продвигаем в рамках глобальных климатических процессов Декларацию по изменению климата, горам и ледникам, которую на сегодня поддержало 21 государство, в том числе Российская Федерация. В 2027 году мы планируем провести второй Глобальный горный саммит "Бишкек +25"", - сказал на пленарном заседании конференции кыргызский премьер.

"Спасаем барса вместе с Россией"

Стоит, конечно, упомянуть и о другой кыргызской инициативе, которая быстро нашла отклик. Напомним, в 2024 году ООН объявила 23 октября Международным днем снежного барса как напоминание о важности сохранения его популяции. Исходя из того, что снежный барс - это символ здоровья горных экосистем, правительство и экологи Кыргызстана делают все, чтобы этих редких животных стало больше. Так, принят президентский указ о снежном барсе как национальном символе, а также разработана государственная стратегия его охраны. В июне 2025 года в Чолпон-Ате прошло девятое заседание комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем с участием 12 стран ареала, международных партнеров и экспертов.

"Благодаря мерам поддержки популяция снежного барса в Кыргызстане на сегодня превышает 500 особей. Хотел бы отметить плодотворное сотрудничество Кыргызстана с Республикой Алтай в деле сохранения снежного барса. В марте 2025 года в центр "Снежный барс" Республики Алтай были переданы три особи снежного барса в качестве важного шага в деле реинтродукции и укрепления популяции. Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтай-Саянского региона", - заострил внимание участников международной конференции Адылбек Касымалиев.

Запрет на пластик и "экологические коридоры" между странами

Говорил премьер и о том, что экология не должна рассматриваться в отрыве от человека. В качестве такого примера он отметил развитие экотуризма, который может позитивно сказаться и на экономике страны. В 2024 году страну посетили 8,9 миллиона туристов, более 20% из которых выбрали именно экотуристические маршруты.

"В то же время экологический туризм не может развиваться без должной защиты природных территорий от загрязнения, в первую очередь от изделий из пластика. Пластиковые отходы представляют серьезную угрозу уязвимым экосистемам, включая Иссык-Куль и хрупкие горные районы Тянь-Шаня. В этой связи в 2023 году введены ограничения на оборот пакетов из полимерной пленки и некоторых пластиковых изделий в курортной зоне Иссык-Куля, а с января 2024 года - на особо охраняемых природных и биосферных территориях. С 2027 года планируется полный запрет на одноразовые пластиковые изделия, которые не подлежат переработке", - сказал кыргызский премьер.

Возвращаясь к глобальным вопросам, Адылбек Касымалиев напомнил, что начиная с 2019 года совместно с международными партнерами реализовано более 10 проектов, охватывающих охрану биоразнообразия, создание экологических троп и проведение экспедиций. В Кыргызстане создано два экологических коридора. Первый - это "Чаткал", второй - "Ак Илбирс".

И в этой связи кыргызский премьер предлагает пойти дальше:

"С целью сохранения биоразнообразия Центральной Азии предлагаем рассмотреть возможность создания трансграничных экологических коридоров с охватом территорий сопредельных стран. Создание трансграничных экологических коридоров не только способствует сохранению биоразнообразия, но и открывает новые возможности для устойчивого развития, в том числе в сфере экотуризма".

Идея революционная - то есть экология, туризм должны превратиться в "безбарьерную среду", это значит, что "зеленая повестка" может стать безграничной. А может, это и правильно, когда соседи открывают двери своим старым знакомым, ведь они давно знают, как устроен их общий дом и как навести порядок в нем?


