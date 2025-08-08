В США завершился Мировой командный чемпионат по шахматам среди школьников (WSTC 2025) - масштабное международное событие, организованное ISCF (Международной федерацией школьных шахмат) при поддержке FIDE и ключевого партнёра турнира - Freedom Holding Corp. Турнир стал знаковым примером того, как инвестиции в образование и инфраструктуру открывают путь к международным достижениям для школьников со всего мира.
Ярким символом этого стала 14-летняя Эдиса Бердибаева из Кыргызстана, выступавшая за школьную команду своей страны и завоевавшая золото в индивидуальном зачёте на третьей доске с идеальным результатом 8/8. Её достижение вызвало восхищение у судей, тренеров и болельщиков из десятков стран.
В турнире приняли участие более 50 школьных команд из разных стран.
1 место - Индия (Velammal Matriculation Higher Secondary School, Ченнай) стала абсолютным победителем чемпионата.
2 место - Казахстан (Республиканской физико-математической школы имени Жаутыкова, Алматы) занял второе место.
3 место - США (The Harker School, Калифорния) - бронзовый призёр.
Именно из этих команд вышли ряд сильнейших игроков турнира. Однако именно Эдиса Бердибаева из Кыргызстана сумела опередить опытных соперниц, таких как Тори Порат (США) и Зарина Нургалиева (Казахстан), продемонстрировав зрелый подход к партиям, стратегическое мышление и психологическую устойчивость.
Эдиса Бердибаева, представлявшая школьную сборную Кыргызстана, добилась выдающегося результата, опередив соперниц из стран с развитой шахматной инфраструктурой. В её победе сыграли ключевую роль личная настойчивость, высокий уровень подготовки и участие в образовательных инициативах, которые продвигают международные партнёры.
Аркадий Дворкович, президент FIDE, отметил:
"История Эдисы - доказательство того, что даже базовый доступ к образовательным программам может раскрыть выдающиеся способности. Именно Freedom Holding Corp. создаёт такие условия в странах, где инфраструктура ограничена, но есть огромный потенциал".
Результаты турнира: лидеры по доскам
Параллельно с турниром состоялся международный форум Smart Moves Summit, посвящённый роли шахмат в школьном образовании. Участники обсуждали, как интеграция шахмат в учебный процесс развивает критическое мышление и повышает академическую успеваемость.
Тимур Турлов, президент ISCF и CEO Freedom Holding Corp., заявил:
"С момента запуска инициатив в 2023 году мы последовательно работаем над тем, чтобы шахматы были доступны каждому ребёнку, особенно в отдалённых и сельских регионах. Это не просто игра - это инструмент формирования мышления и устойчивых навыков".
Компания Freedom Holding Corp. уже реализовала ряд проектов:
Подводя итоги чемпионата, Аркадий Дворкович объявил, что 2026 год станет Годом шахмат в школах, подчеркнув, что масштаб инициатив стал возможен во многом благодаря партнёрству с такими компаниями, как Freedom Holding Corp.
Эдиса Бердибаева стала символом того, как шахматы могут стать шансом для школьников из небольших стран добиться международного признания. Её успех - это результат системного подхода и пример для подражания.
Тимур Турлов резюмировал:
"Мы только в начале пути. Уверен, что через 5–10 лет шахматы войдут в школьную программу в десятках стран. Freedom Holding Corp. продолжит развивать инфраструктуру, чтобы каждый ребёнок, независимо от места проживания, мог приобщиться к интеллектуальному спорту".