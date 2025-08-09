Минсельхоз КР: 380 нарушителей оштрафованы на 4,5 млн сомов

Служба по контролю за использованием земель и водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в первом полугодии 2025 года провела 852 проверки в сфере земельных и водных отношений. В результате выявлено 1053 нарушения.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, к ответственности привлечены 380 лиц, на которых наложены штрафы на общую сумму 4496000 сомов. Кроме того, сумма предъявленных исков за повреждение земель составила 34999200 сомов.

Служба ведет систематический мониторинг и проверки по целевому использованию земельных участков на территории республики. В настоящее время эти мероприятия усилены, активно выявляются незаконно используемые или неиспользуемые по назначению земли, принимаются соответствующие меры.

Вдоль Северного объездного пути выявлено порядка 27 гектаров сельскохозяйственных земель, не используемых по целевому назначению. В случае установления нарушения выдается письменное предписание с 30-дневным сроком на устранение нарушений и восстановление земли в первоначальном состоянии.

В соответствии со статьями Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" к нарушителям применяются штрафные санкции. В случае невыполнения письменных предписаний в установленный срок неиспользуемые по назначению земельные участки передаются в собственность государства. Материалы направляются в судебные органы и соответствующие государственные структуры для принятия мер в рамках законодательства.

Данные меры направлены на эффективное использование земельных ресурсов, предотвращение правонарушений, соблюдение земельного и водного законодательства, а также обеспечение продовольственной безопасности страны.