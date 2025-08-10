В Кара-Су восстановят коллекторно-дренажную сеть для понижения уровня вод

В Савайском айылном аймаке Кара-Сууйского района в 1986 году была введена в эксплуатацию коллекторно-дренажная система (КДС), построенная с целью понижения уровня подземных вод в местах выхода воды на поверхность. Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился на месте с её состоянием и деятельностью, сообщает пресс-служба ведомства.

Действующая коллекторно-дренажная сеть находится на балансе Савайского айыл аймагы и занимает 692 га подтопленных земель, протяжённость КДС составляет 31,63 км, из которых 27,63 км - открытого типа и 4 км - закрытого типа.

В 2010 году в связи с подъёмом уровня грунтовых вод ОАО "Кыргызсуудолбоор" разработало проект на сумму 221 млн сомов, предусматривающий строительство дополнительных 34,37 км дренажей (16,63 км открытых и 17,74 км закрытых). Однако из-за нехватки финансирования в 2011 году было выделено лишь 20 млн сомов, на которые удалось механическим способом очистить только 3,6 км существующей сети.

На сегодняшний день в селе Кызыл-Шарк подтоплены 280 жилых домов, в районе Стан - ещё 10 домов. Многие дренажные каналы заросли камышом, что препятствует нормальному оттоку воды.

Для предотвращения дальнейшего подтопления и восстановления сельхозугодий необходимо в кратчайшие сроки приступить к реализации ранее разработанного проекта, что позволит понизить уровень грунтовых вод и улучшить условия жизни населения.