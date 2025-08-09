Погода
Мониторинг выявил снижение цен на сезонные продукты в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 6 августа 2025 года проведён сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, молоко, сахар, яйца, растительное масло и др.) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах - Российской Федерации и Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По результатам мониторинга были зафиксированы следующие изменения:

Цены в Кыргызской Республике следующие: сливочное масло – 630,7 сом, макаронные изделия (спагетти) – 73 сом, яйца – 87,6 сом, мука пшеничная 1 сорта (импортная) – 43,2 сом, макаронные изделия (вермишель) – 76,1 сом, морковь – 58,4 сом, картофель – 42,4 сом, лук – 39,2 сом, хлеб из пшеничной муки 1 сорта – 64,4 сом, хлебобулочные изделия – 95,6 сома, мука пшеничная 1 сорта (местная) – 35 сом, пастеризованное молоко – 73,5 сом.

Цены в Республике Казахстан следующие: морковь – 51 сом, картофель – 54 сом, рис – 185,4 сом, лук репчатый – 38 сом.

Цены в Российской Федерации следующие: хлебобулочные изделия – 139 сом, картофель – 70,5 сом, морковь – 65 сом, лук репчатый – 63,8 сом, макаронные изделия (вермишель) – 91 сом, яйца – 120,5 сом, сахар-песок – 78 сом.

Министерство также проводит ежедневный мониторинг в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке и недопущения необоснованного роста цен.

Результаты мониторинга выявили снижение цен на продовольственных рынках страны, особенно на овощи и фрукты – капусту, морковь, лук, помидоры, которые являются сезонными продуктами.


