В Узгенском районе построят логистический центр по упаковке риса

- Светлана Лаптева
Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в церемонии закладки капсулы при строительстве фундамента логистического центра по упаковке риса в селе Макаренко, относящемся к айылному аймаку Торт-Кол Узгенского района.

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, этот логистический центр находится на балансе айылного аймака.

Общая площадь логистического центра составляет 900 м², общая сметная стоимость проекта - 17 миллионов сомов. На строительные работы из Фонда развития Ошской области было выделено 10 миллионов сомов, из Фонда развития Узгенского района- 5 миллионов сомов, а из бюджета айыл окмоту - 2 миллиона сомов.

Кроме того, в рамках проекта CASA-1000 по программе АРИС было выделено 6,8 млн сомов на закупку современного оборудования для фасовки риса по объему. После завершения строительных работ оборудование будет запущено в эксплуатацию.

Помимо этого, по кластерной цепочке Всемирный банк выделил 100 млн сомов. На эти средства планируется приобрести 5 тракторов, 2 грузовые машины, 4 рисоуборочных комбайна, 1 экскаватор, 1 автомобиль портер и 1 дрон для опрыскивания. Из запланированной техники уже приобретены и запущены в работу 1 экскаватор и 4 рисоуборочных комбайна.


сельское хозяйство, Кыргызстан
