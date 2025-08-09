Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.30 - 102.30

"Вильярреал" оказался в центре скандала из-за подписания Томаса Парти

121  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Испанский клуб "Вильярреал" столкнулся с мощной критикой после официального объявления о трансфере ганского полузащитника Томаса Парти. 32-летний футболист находится под следствием в Великобритании, где ему предъявлены обвинения в нескольких сексуальных преступлениях, включая пять случаев изнасилования и один - сексуального домогательства.

По данным следствия, инциденты якобы произошли в 2021–2022 годах, когда Парти играл за английский "Арсенал". Сам игрок настаивает на своей невиновности. Следующее слушание по делу назначено на 2 сентября в уголовном суде Олд-Бейли в Лондоне.

"Вильярреал" в официальном заявлении подчеркнул, что руководствовался принципом презумпции невиновности и отметил, что футболист категорически отвергает обвинения. Однако общественность отреагировала крайне негативно. В соцсетях появились многочисленные возмущённые комментарии от болельщиков клуба, которые запустили хэштег #NoAThomasPartey.

Многие фанаты обвинили клуб в предательстве его моральных ценностей и в потере доверия. Один из болельщиков написал: "Это позор для "Вильярреала". Раньше клуб олицетворял справедливость и честность, теперь - разочарование".

Несмотря на отсутствие судебного вердикта, решение подписать игрока вызвало огромный резонанс. По мнению критиков, этот трансфер наносит серьёзный удар по репутации клуба.

С приближением даты судебного разбирательства вокруг Томаса Парти в "Вильярреале" ожидается дальнейшее обострение конфликта и критики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449123
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  