Испанский клуб "Вильярреал" столкнулся с мощной критикой после официального объявления о трансфере ганского полузащитника Томаса Парти. 32-летний футболист находится под следствием в Великобритании, где ему предъявлены обвинения в нескольких сексуальных преступлениях, включая пять случаев изнасилования и один - сексуального домогательства.

По данным следствия, инциденты якобы произошли в 2021–2022 годах, когда Парти играл за английский "Арсенал". Сам игрок настаивает на своей невиновности. Следующее слушание по делу назначено на 2 сентября в уголовном суде Олд-Бейли в Лондоне.

"Вильярреал" в официальном заявлении подчеркнул, что руководствовался принципом презумпции невиновности и отметил, что футболист категорически отвергает обвинения. Однако общественность отреагировала крайне негативно. В соцсетях появились многочисленные возмущённые комментарии от болельщиков клуба, которые запустили хэштег #NoAThomasPartey.

Многие фанаты обвинили клуб в предательстве его моральных ценностей и в потере доверия. Один из болельщиков написал: "Это позор для "Вильярреала". Раньше клуб олицетворял справедливость и честность, теперь - разочарование".

Несмотря на отсутствие судебного вердикта, решение подписать игрока вызвало огромный резонанс. По мнению критиков, этот трансфер наносит серьёзный удар по репутации клуба.

С приближением даты судебного разбирательства вокруг Томаса Парти в "Вильярреале" ожидается дальнейшее обострение конфликта и критики.