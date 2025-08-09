Погода
Застрелили "Палестинского Пеле" Сулеймана аль-Обейда в Газе

- Самуэль Деди Ирие
Бывший игрок национальной сборной Палестины по футболу Сулейман аль-Обейд, известный как "Палестинский Пеле", был застрелен израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом сообщила Палестинская футбольная ассоциация.

Инцидент произошёл в среду, когда израильские силы открыли огонь по людям, которые ожидали гуманитарную помощь в южной части сектора Газа.

Аль-Обейд, которому было 41 год, выступал за клуб "Хадамат Аль-Шати" в Газе и провёл 24 матча за национальную сборную, забив более 100 голов. Он также играл за "Аль-Амари" на Западном берегу, оккупированном Израилем.

Палестина испытывает острую гуманитарную кризис из-за ограничений на доставку продовольствия. По данным ООН и ВОЗ, тысячи жителей Газы, включая детей, страдают от недоедания и голода.

С начала конфликта в октябре 2023 года погибло более 60 тысяч человек, включая 662 представителя спортивного сообщества, из которых 321 - футболисты.


URL: https://www.vb.kg/449126
Теги:
Израиль, Палестина, футбол
