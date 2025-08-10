Кыргызстан принял участие в региональном семинаре по женскому футболу

В Душанбе (Таджикистан) успешно прошёл первый семинар по развитию женского футбола, организованный Ассоциацией футбола Центральной Азии (БАФА). Мероприятие было направлено на продвижение и развитие женского футбола в регионе Центральной Азии.

От Кыргызстана в семинаре приняли участие исполнительный директор Ассоциации женского футбола КР Нурайым Алымкулова и специалист по соревнованиям Нурболот Омурбеков.

В ходе семинара участники ознакомились с презентациями ассоциаций-членов БАФА, участвовали в обсуждениях по стратегическому планированию, приняли участие в сессии вопросов и ответов с бывшей игроком женской сборной Австралии Гемой Саймон, а также прослушали выступления представителей ФИФА, ФИФПРО и АФК.

Этот семинар стал важной платформой для обмена опытом, расширения возможностей и укрепления сотрудничества в целях развития женского футбола в Центральной Азии.