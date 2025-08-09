Погода
Кыргызстан (U-17) сыграет в отборе Кубка Азии-2026 в группе "B"

- Самуэль Деди Ирие
Юношеская сборная Кыргызстана до 17 лет примет участие в отборочных играх Кубка Азии 2026 года, который пройдет в Саудовской Аравии. Наша команда сыграет в группе "B" с командами Йемена, Лаоса, Камбоджи, Гуама и Пакистана.

Отборочный турнир пройдет с 22 по 30 ноября 2025 года в Бишкеке. Это отличная возможность для кыргызстанских футболистов проявить себя на домашнем поле при поддержке своих болельщиков.

В финальный этап Кубка Азии пробьются 16 команд. Девять из них получили прямую путевку благодаря участию в чемпионате мира 2025 года. Остальные 7 путевок будут разыграны среди победителей отборочных групп.

Этот турнир является важным этапом в развитии юношеского футбола и позволит нашей команде бороться за место среди лучших команд Азии.

Успешное выступление сборной поможет повысить уровень футбола в Кыргызстане и внесет значительный вклад в развитие спорта в стране.


Комментарии
