КПЛ-2025: Ромарио ведет "ОшМУ"

- Самуэль Деди Ирие
В текущем сезоне футболист Ричард Ромарио демонстрирует выдающуюся игру, забив и отдав 12 результативных передач в 15 матчах. Его вклад стал ключевым для успехов команды "ОшМУ".

После 15 сыгранных игр команда "ОшМУ" занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Кыргызстана, оказавшись сразу за ведущей пятеркой лучших клубов страны. Такой прогресс свидетельствует о растущей силе коллектива и высоком уровне игры как команды, так и Ромарио лично.

Ричард Ромарио стал одним из лидеров "ОшМУ" в этом сезоне, его голы и передачи часто оказываются решающими в исходе матчей. Болельщики и специалисты отмечают его высокую результативность и важность для команды.

"ОшМУ" продолжает борьбу в чемпионате с надеждой подняться ещё выше в таблице и закрепить статус одного из сильнейших клубов страны.


Ош, футбол, Кыргызстан
