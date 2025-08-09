В Первомайском районе демонтируют заборы ради расширения дорог

В столичном Первомайском районе продолжаются работы по реконструкции и расширению дорог. На днях в переулке Дубасековский прошла выездная комиссия с участием замначальника Управления по контролю за землепользованием М. Нурланбекова, первого замакима района Р. Жолдошова, а также специалистов ГУ "Бишкекградостроительство" и МТУ-15.

Главной темой обсуждения стало использование муниципальных земель. Местные жители активно участвовали в комиссии, предоставив государственные акты на свои участки. Проверка показала: часть наделов выходит за установленные границы и занимает землю города на 1,2 метра.

По решению комиссии собственникам предложено добровольно освободить территорию, мешающую расширению проезжей части. В противном случае Управление по контролю за землепользованием произведет демонтаж сооружений.

Работы уже ведутся и в других частях района. Так, по улице Республиканская демонтировано 35 заборов и хозяйственных объектов, а на улице Ростовская - ещё 15.

В планах расширение дорог по переулкам Новосибирский и Оренбургский. По улице Юбилейная собственникам вручили уведомления, и уже два забора демонтированы добровольно.