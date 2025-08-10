Маршрут Трампа - мир на Южном Кавказе или новая точка напряженности?

В столице США при посредничестве Дональда Трампа премьер-министр Армении и президент Азербайджана подписали декларацию о мирных отношениях. Документ закрепляет отказ от военного противостояния, взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, а также намерение в кратчайшие сроки оформить полноценный мирный договор.

Главный пункт соглашения создание Зангезурского транспортного коридора, получившего название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Эта 40-километровая артерия свяжет Азербайджан с Нахичеванью, обеспечит прямое сообщение с Турцией и, по замыслу инициаторов, станет транспортным и экономическим мостом для всего региона, включая страны Центральной Азии.

США получили эксклюзивные права на реализацию проекта сроком на 99 лет, что эксперты уже называют крупнейшим американским геополитическим вложением на Южном Кавказе за последние десятилетия.

Американский сдвиг влияния

По оценке Financial Times, TRIPP, это не только про дороги. Маршрут рассматривается как платформа для железнодорожных, энергетических и оптоволоконных коммуникаций. Вашингтон подает проект как прорыв в логистике и дипломатии, одновременно вытесняя Россию из роли ключевого посредника в регионе.

Time и AP пишут, что сделка укрепляет позиции США на фоне ослабления Москвы после конфликта в Украине, а также снижает зависимость региона от российских транспортных маршрутов.

Bloomberg отмечает, что Вашингтон выстраивает новый восточно-западный коридор, соединяющий Каспий с Европой через Турцию. Это создаёт для Америки экономические и стратегические точки опоры, в обход российских и иранских интересов.

Иранская реакция

Для Тегерана перспектива открытия Зангезурского коридора болезненная. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти уже предупредил: "Иран не останется без ответа, если коридор будет создан вдоль нашей границы". По его словам, подобные проекты "противоречат интересам региона" и в прошлом неизменно терпели поражение.

Как пишет RFE/RL, для Ирана этот маршрут фактически отрезает его от транспортных проектов Центральной Азии, усиливая зависимость от Баку и Анкары. Это воспринимается в Тегеране как прямая угроза территориальной целостности и национальной безопасности.

Россия формально в стороне, фактически в игре

Хотя Москва официально исключена из переговоров, Eurasia Review и SpecialEurasia напоминают, что у России остаются рычаги влияния - военная база в Гюмри, миротворческие структуры и политические связи в Армении. Эти инструменты могут быть использованы, если проект начнёт подрывать российские интересы в регионе.

Перспективы и риски

Эксперты сходятся в одном: "Маршрут Трампа" - это не просто транспортная ветка, а стратегический тест для всех участников. Для Армении и Азербайджана - это шанс закрепить мир, но и риск столкнуться с давлением со стороны соседей. Для США - возможность расширить присутствие в регионе, но и необходимость балансировать между интересами Анкары, Баку, Еревана и Тегерана.

Иран, судя по заявлениям его руководства, готов жестко реагировать, вплоть до военного давления. Россия, хотя и потеряла роль главного посредника, остаётся игроком, способным вмешаться в процесс.

Итогом может стать либо реальный экономический прорыв, либо новая глава в истории геополитического противостояния на Южном Кавказе.