Кыргызстан завоевал 7 медалей на ЧМ по борьбе

В Афинах (Греция) прошёл юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет. Сборная Кыргызстана, направленная Национальным Олимпийским комитетом в рамках программы Олимпийской Солидарности "Youth Athlete Development", завоевала 7 наград.

В копилке команды - 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Победители и призёры:

Алхам Абдирасулов (до 55 кг, греко-римская борьба) - золото

Нуркерим Кумарбеков (до 45 кг, греко-римская) - серебро

Амангелди Ысакбаев (до 60 кг, греко-римская) - серебро

Нурислам Осконбаев (до 80 кг, греко-римская) - бронза

Довудбек Бахадиров (до 48 кг, вольная борьба) - бронза

Адисбек Алтынбеков (до 65 кг, вольная борьба) - бронза

Асема Асангараева (до 40 кг, вольная борьба) - бронза

В НОК КР подчеркнули, что успехи молодых борцов - результат системной подготовки и международного опыта, полученного благодаря программе Олимпийской Солидарности


