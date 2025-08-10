Кыргызстан завоевал 7 медалей на ЧМ по борьбе

В Афинах (Греция) прошёл юношеский чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет. Сборная Кыргызстана, направленная Национальным Олимпийским комитетом в рамках программы Олимпийской Солидарности "Youth Athlete Development", завоевала 7 наград.
В копилке команды - 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Победители и призёры:
Алхам Абдирасулов (до 55 кг, греко-римская борьба) - золото
Нуркерим Кумарбеков (до 45 кг, греко-римская) - серебро
Амангелди Ысакбаев (до 60 кг, греко-римская) - серебро
Нурислам Осконбаев (до 80 кг, греко-римская) - бронза
Довудбек Бахадиров (до 48 кг, вольная борьба) - бронза
Адисбек Алтынбеков (до 65 кг, вольная борьба) - бронза
Асема Асангараева (до 40 кг, вольная борьба) - бронза
В НОК КР подчеркнули, что успехи молодых борцов - результат системной подготовки и международного опыта, полученного благодаря программе Олимпийской Солидарности