Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября

- Самуэль Деди Ирие
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Катара. Встреча состоится 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе "Аль-Садд", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Катар в данный момент занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Перед этим, 4 сентября, россияне дома примут сборную Иордании.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские встречи. В последних матчах россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и обыграли Белоруссию (4:1).


URL: https://www.vb.kg/449140
Теги:
Катар, Россия, футбол
