КПЛ-2025: "Нефтчи" обыграл "Илбирс" в 16-м туре

- Самуэль Деди Ирие
В Кочкор-Ате прошёл матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги, в котором местный "Нефтчи" победил "Илбирс" со счётом 2:0. Оба гола на 14-й и 25-й минутах забил Александр Беккер, ставший лучшим игроком встречи.

После этой победы "Нефтчи" набрал 16 очков, а "Илбирс" остался с 9 баллами.

В стартовом матче тура 6 августа "Абдыш-Ата" в Канте обыграла "Озгон" 1:0 благодаря голу Биймырзы Женишбекова на 86-й минуте. Гости с 5-й минуты играли в меньшинстве после удаления Сезара Бенавидеса.

9 августа состоятся три поединка:

"Талант" - "Бишкек Сити" (Беш-Кунгей, "Достук Арена")

"ОшМУ" - "Барс" (Ош, стадион им. А. Суюмбаева)

"Алга" - "Кыргызалтын" (Бишкек, стадион "Алга")

Начало всех матчей - в 21:00.

Матч лидеров чемпионата - "Дордоя" и "Мурас Юнайтед" - перенесён из-за участия команды из Джалал-Абада в Лиге Вызова АФК.

Турнирную таблицу после 15 сыгранных матчей возглавляет "Мурас Юнайтед" (35 очков), далее идут "Барс" (33), "Алай", "Дордой" и "Абдыш-Ата" (по 32 очка, у кантовчан - 16 игр). Всего в сезоне участвуют 14 клубов.


