Рафаэль Физиев проведет бой с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC в Бразилии

Боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC Fight Night, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает matchtv.ru со ссылкой на пресс-службу UFC.

Физиев, ранее выступавший за Кыргызстан, а сейчас представляющий Азербайджан, имеет в профессиональной карьере 13 побед и 4 поражения. В июне 2025 года он одержал победу над Игнасио Бахамондесом решением судей.

Оливейра - бывший чемпион UFC в легком весе с рекордом 35 побед и 11 поражений, также один из его боев был признан несостоявшимся. Для Чарльза это будет первый бой в Бразилии с 2020 года.


