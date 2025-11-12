Погода
Во всех медучреждениях Кыргызстана введён масочный режим

По оперативным данным Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на 45-й неделе 2025 года (3–9 ноября) в Кыргызстане зарегистрировано 6787 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель вырос на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Бишкеке, Оше, а также в Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областях. Среди заболевших 63,7% составляют дети до 14 лет.

В целях профилактики сезонных инфекций Министерство здравоохранения завершает кампанию по вакцинации против гриппа. Для групп риска было закуплено 63 734 дозы вакцины Гриппол Плюс, прививочная кампания выполнена на 90,5%.

Кроме того, вакцинация доступна на платной основе в ряде частных медицинских центров - Цадмир, Малыш, Кроха, Интермедикал, Эдельвейс, KG, Комфорт Медик, Поликлиника №312 и Чипенко. Стоимость услуги варьируется от 400 до 1000 сомов.

Для своевременной диагностики гриппа в лаборатории страны дополнительно поступило 10 000 тест-систем.

Согласно решению Минздрава, введён комплекс превентивных мер:

во всех организациях здравоохранения введён масочный режим и ограничение посещений стационаров;

усилены дезинфекционные мероприятия и проветривание в детсадах, школах и вузах;

организован мониторинг заболеваемости среди детей.

Министерство здравоохранения напоминает:

вакцинация - самый эффективный способ защиты от тяжёлого течения гриппа;

при повышении температуры и симптомах ОРВИ следует оставаться дома и обратиться к врачу;

соблюдение гигиены рук и ношение масок в местах скопления людей снижает риск заражения.

Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся контролируемой и стабильной. Мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 продолжается.


