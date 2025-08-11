Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

Кыргызский фильм "От" удостоен особой награды жюри на фестивале в Канаде

226  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики с гордостью сообщает, что кыргызский художественный фильм "От" (в переводе с кыргызского - "Огонь") режиссера Радика Эшимова удостоен Special Jury Mention - особой награды жюри на престижном Fantasia International Film Festival в Монреале (Канада).

Это первая в истории участие кыргызского фильма в данном фестивале, и сразу же - признание: картина также получила награду от Ассоциации кинокритиков Квебека (AQCC Award), что подчеркивает высокий художественный уровень кыргызского кинематографа на международной арене.

Фильм был снят студией 1.1 Studio и направлен на фестиваль Департаментом кинематографии Кыргызской Республики. Главные роли исполнили Айсанат Эдигеева, Омурбек Израилов и народная артистка Кыргызской Республики Калича Сейдалиева.

Производство фильма осуществлено студией 1.1 Studio при поддержке Департамента кинематографии Кыргызской Республики. В главных ролях снялись Айсанат Эдигеева, Омурбек Израилов и народная артистка КР Калича Сейдалиева.

Министерство поздравляет создателей фильма с этим достижением и выражает уверенность, что успех "От" станет вдохновением для новых поколений кыргызских кинематографистов и продолжением продвижения национального кино на мировой арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449150
Теги:
кино, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  