Кыргызский фильм "От" удостоен особой награды жюри на фестивале в Канаде

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики с гордостью сообщает, что кыргызский художественный фильм "От" (в переводе с кыргызского - "Огонь") режиссера Радика Эшимова удостоен Special Jury Mention - особой награды жюри на престижном Fantasia International Film Festival в Монреале (Канада).

Это первая в истории участие кыргызского фильма в данном фестивале, и сразу же - признание: картина также получила награду от Ассоциации кинокритиков Квебека (AQCC Award), что подчеркивает высокий художественный уровень кыргызского кинематографа на международной арене.

Фильм был снят студией 1.1 Studio и направлен на фестиваль Департаментом кинематографии Кыргызской Республики. Главные роли исполнили Айсанат Эдигеева, Омурбек Израилов и народная артистка Кыргызской Республики Калича Сейдалиева.

Министерство поздравляет создателей фильма с этим достижением и выражает уверенность, что успех "От" станет вдохновением для новых поколений кыргызских кинематографистов и продолжением продвижения национального кино на мировой арене.