В Кыргызстане объявлен конкурс на создание культурных турпродуктов

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики совместно с Международным информационно-сетевым центром нематериального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ICHCAP) объявляют конкурс на создание культурного туристического продукта.

Цель конкурса: выявить уникальные идеи и дизайны, вдохновлённые традиционными кыргызскими орнаментами, мотивами и символами, которые соединяют традиционные ремёсла с современным дизайном и рыночными требованиями, способствуя их коммерциализации и продвижению в туристической сфере.

Условия участия:

• Участвовать могут только резиденты Кыргызской Республики (граждане и иностранные граждане, проживающие в КР), достигшие 18 лет, а также зарегистрированные в КР компании.

• Участники могут участвовать индивидуально или в командах; один и тот же участник не может быть частью нескольких команд.

• Для командных заявок нет ограничения по количеству участников, однако отбор и награды присуждаются команде (должен быть назначен один представитель).

• Участники должны иметь личный банковский счёт в КР, на который возможно зачисление призовой суммы.

Необходимые материалы:

• Форма заявки и форма согласия (Приложение 1)

• Эскизы или графические файлы (Приложение 2)

• Допустимые форматы: цифровые иллюстрации, отсканированные ручные эскизы или другие графические материалы

• Разрешение: 150 dpi и выше

• Размер: не менее A4 (A1 - по желанию)

• Допустимые типы файлов: JPG или PDF (не более 2 файлов)

• Формат наименования: [Имя][Название][Номер] (например: Аида_ОрнаментыГор_1.jpg)

Важно: заявки без приложенных материалов рассматриваться не будут.

Ссылки:

1. Google Form (на русском и кыргызском языках):

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScDE0zoH02.../viewform...

2. Положение конкурса:

https://drive.google.com/.../1lG_Pk5...