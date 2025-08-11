Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.02 - 101.98

В Кыргызстане объявлен конкурс на создание культурных турпродуктов

221  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики совместно с Международным информационно-сетевым центром нематериального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ICHCAP) объявляют конкурс на создание культурного туристического продукта.

Цель конкурса: выявить уникальные идеи и дизайны, вдохновлённые традиционными кыргызскими орнаментами, мотивами и символами, которые соединяют традиционные ремёсла с современным дизайном и рыночными требованиями, способствуя их коммерциализации и продвижению в туристической сфере.

Условия участия:

• Участвовать могут только резиденты Кыргызской Республики (граждане и иностранные граждане, проживающие в КР), достигшие 18 лет, а также зарегистрированные в КР компании.

• Участники могут участвовать индивидуально или в командах; один и тот же участник не может быть частью нескольких команд.

• Для командных заявок нет ограничения по количеству участников, однако отбор и награды присуждаются команде (должен быть назначен один представитель).

• Участники должны иметь личный банковский счёт в КР, на который возможно зачисление призовой суммы.

Необходимые материалы:

• Форма заявки и форма согласия (Приложение 1)

• Эскизы или графические файлы (Приложение 2)

• Допустимые форматы: цифровые иллюстрации, отсканированные ручные эскизы или другие графические материалы

• Разрешение: 150 dpi и выше

• Размер: не менее A4 (A1 - по желанию)

• Допустимые типы файлов: JPG или PDF (не более 2 файлов)

• Формат наименования: [Имя][Название][Номер] (например: Аида_ОрнаментыГор_1.jpg)

Важно: заявки без приложенных материалов рассматриваться не будут.

Ссылки:

1. Google Form (на русском и кыргызском языках):

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScDE0zoH02.../viewform...

2. Положение конкурса:

https://drive.google.com/.../1lG_Pk5...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449151
Теги:
конкурс, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  