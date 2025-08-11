Таджикистан усиливает меры безопасности на границе с Афганистаном и расширяет международное сотрудничество в ответ на нестабильность в Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА). С начала текущего года на таджикско-афганской границе зафиксировано 10 вооруженных столкновений с участием наркоторговцев. В последнем инциденте, по данным главы таджикского Агентства по контролю за наркотиками Зафара Самада, были нейтрализованы четверо афганских контрабандистов. Евросоюз предоставил Душанбе оборудование, которое должно улучшить ситуацию на границе, пишет обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Виктория Панфилова.

Большинство инцидентов происходит в приграничных районах афганской провинции Бадахшан, граничащей с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана.

Нарушители активно используют тяжелое вооружение и современное оборудование. Общее количество столкновений за первое полугодие 2025 года возросло до шести, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года (шесть инцидентов). Только за январь–июнь 2025 года таджикские правоохранители изъяли в приграничных зонах около 1,7 т наркотиков, что составляет 54,4% от общего объема конфискаций по всей стране.

Афганистан остается основным источником контрабанды наркотиков через Таджикистан. Агентство АКИ-press сообщило, что с начала года было изъято в общей сложности 3107 кг наркотиков, более 1 т было перехвачено вблизи границы. Власти Таджикистана обеспокоены присутствием террористических группировок и ростом наркотрафика по сравнению с прошлым годом. Афганское правительство пока не комментируют эти события.

Эксперты считают, что Афганистан под контролем "Талибана" опять превращается в центр террористической активности и глобальной наркоторговли. Контролирующее страну движение не просто играет роль хозяина, но и выступает как экономический игрок, напрямую участвующий в международной торговле наркотиками. Этот процесс поддерживает нестабильность в Афганистане и регионе, а также усиливает позиции "Талибана" в локальных и глобальных раскладах (см. "НГ" от 04.08.25).

Таджикистан и Афганистан разделяет самая протяженная граница в Центральной Азии – 1344 км. После распада СССР ее охрана осуществлялась российскими пограничниками, однако в 2004 году, стремясь к большей независимости, Таджикистан разорвал соответствующее соглашение о сотрудничестве. В результате ответственность за охрану границы полностью легла на таджикских военных. Для поддержки в экстренных ситуациях в республике действует ограниченный контингент российских военных советников.

Помогают Душанбе укрепить южные рубежи союзники по ОДКБ. Республика, входящая в Организацию Договора о коллективной безопасности, получает существенную поддержку в виде финансов и вооружения. В конце прошлого года была утверждена специальная программа ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном. На недавнем совещании в секретариате организации таджикские военные доложили о прогрессе первого этапа этой инициативы. Участники также уточнили список вооружений и техники, которые будут поставлены таджикским пограничникам, исходя из производственных мощностей государств – членов ОДКБ.

США, Китай и Евросоюз также вносят свой вклад в обеспечение безопасности таджикско-афганской границы. В частности, Брюссель предоставил Душанбе передовые технологии пограничного контроля в рамках программы поддержки стабильности в Центральной Азии. По официальным заявлениям представителей Европейского союза, поставленное оборудование включает "современные системы наблюдения и укрепления границ", призванные повысить эффективность действий таджикских пограничников. При этом европейская сторона воздерживается от раскрытия каких-либо подробностей о переданном комплексе.

Как отметил посол Европейского союза в Таджикистане Раймундас Кароблис, передача технических средств для обеспечения пограничной безопасности соответствует целям и задачам проекта "Стабилизация южного пограничного региона". Эта инициатива реализуется в рамках программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА), которая финансируется государствами объединенной Европы.

Информация о передаче оборудования стала публичной на фоне масштабного укрепления военной инфраструктуры со стороны режима талибов в Афганистане непосредственно на таджикско-афганской границе. Как заявил начальник штаба вооруженных сил "Талибана" Кари Фасихуддин Фитрат, за последние четыре года им удалось возвести 873 военных объекта, сформировать 15 военизированных бригад и 765 аванпостов. Кроме того, были восстановлены десятки тысяч единиц американской техники и вооружения.

Подобная активность со стороны Афганистана представляет собой прямую угрозу национальной безопасности Таджикистана, учитывая протяженность общей границы. Эта граница традиционно используется для контрабанды оружия, наркотиков и нелегального перемещения боевиков. Тем не менее стремление стран Евросоюза позиционировать себя как лидера в борьбе с международным терроризмом выглядит непоследовательным, особенно на фоне политики объединенной Европы в отношении Сирии.

По сообщению Telegram-канала "Евразийский брифинг", страны Евросоюза активно поддерживают исламистские группировки, в частности такие как "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная на территории России, тесно связанная с "Аль-Каидой", также террористической организацией, запрещенной на территории России), направляя гуманитарную и финансовую помощь в Идлибскую зону. При этом игнорируется факт того, что сирийские исламские фундаменталисты распространяют идеи джихадистов, заимствованные у идеологов международных террористических структур, и пропагандируют террористическую деятельность на территории Центральной Азии. В свою очередь, афганский филиал "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещенная на территории России) наращивает присутствие в провинции Баглан в Афганистане, непосредственно граничащей с Таджикистаном.

Часть формирований "Хайят Тахрир аш-Шам" состоит из бывших членов радикальной исламистской группировки "Джабхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ). Эти боевики после завершения активной фазы конфликта в Сирии были переброшены в пакистанский Кашмир, а оттуда в Афганистан. Возникают опасения, что территория Афганистана может стать плацдармом для экспансии международных террористических группировок в Центральную Азию. В этом контексте интерес официального Брюсселя к Таджикистану носит прагматичный характер. Страны ЕС стремятся предотвратить возможный поток беженцев из Афганистана через Центральную Азию в Европу, особенно после снятия санкций с Сирии и роста нелегальной миграции. Между тем вызовы, стоящие перед Таджикистаном, требуют не разовых поставок "современных систем мониторинга границ", а сотрудничества с надежными союзниками, такими как Россия и ОДКБ.