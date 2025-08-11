"Узатом" изучает варианты подключения большой АЭС к энергосистеме страны

Во время ознакомления с работами в сфере атомной энергетики, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил проработать проект строительства крупной атомной электростанции. Об этом телеканалу "Узбекистан 24" сообщил директор Агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, в этом направлении уже подписан документ с российской госкорпорацией "Росатом", на основании которого ведётся изучение возможностей реализации проекта.

"Речь идёт о комплексной оценке вариантов подключения крупной станции к национальной энергосистеме. Наша задача - в максимально сжатые сроки построить более мощную электростанцию и внедрить современную энергетическую инфраструктуру", - отметил Ахмедхаджаев.

В июне "Узатом" и "Росатом" подписали соглашение, определяющее условия реализации проекта по возведению большой АЭС в Узбекистане.

Планируется строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый с возможностью расширения до четырёх. Для подготовки проекта создана совместная рабочая группа, которая займётся анализом ключевых аспектов, расчётом стоимости строительства и выработкой окончательного решения.

Напомним, соглашение о строительстве АЭС Узбекистан и Россия заключили ещё в 2018 году. Оно предусматривало проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и вывод из эксплуатации станции с двумя энергоблоками на основе российских водо-водяных энергетических реакторов мощностью до 1,2 ГВт каждый.

В мае 2024 года стороны договорились начать с реализации проекта малой АЭС. В межправительственное соглашение 2018 года были внесены изменения: сохранился пункт о строительстве крупной станции, но добавлен проект малой АЭС из шести реакторов (впоследствии их количество сократили до двух).

24–25 марта текущего года "Росатом" и "Узатом" вновь подняли вопрос о перспективах создания крупной атомной электростанции, включив его в повестку совместных переговоров.

Источник: uzdaily.uz