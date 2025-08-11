В Москве задержали иностранцев, вербовавших мигрантов в террорганизацию

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку в состав терорганизации

Сотрудники ФСБ при взаимодействии со Службой государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и Следственным комитетом РФ задержали в Москве девять иностранцев, вербовавших мигрантов в террористическую организацию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), состоявшей из девяти иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий задокументированы факты, свидетельствующие о том, что радикалы при координации идеологов МТО, находящихся на территории Евросоюза, осуществляли вербовку трудовых мигрантов в состав терорганизации", - сообщили в ЦОС.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в отношении двух иностранцев 1986 и 1987 г. р. возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Замоскворецким судом Москвы они заключены под стражу.

"По версии следствия, не позднее апреля 2025 года фигуранты на территории города Москвы вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых мигрантов", - отметила представитель СК. По данным ФСБ, на конспиративных сборах, в том числе по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram, они вели обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

По местам жительства членов ячейки обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы МТО, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности терорганизации.

Источник: ТАСС